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Прокуратура заставила убрать в Новочеркасске незаконные свалки
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Прокуратура заставила убрать в Новочеркасске незаконные свалки 

Деловое сообщество 2 часа назад
Прокуратура выдала новочеркасской администрации представление ликвидировать несакнционированные свалки. Об этом сообщает сетевое издание Donday. По итогам проверки на шести участках были обнаружены пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовая, бумажная и картонная упаковочная тара, бытовой мусор. По закону, если собственник отходов не был установлен, то муниципалитеты обязаны собирать, использовать, обезвреживать, транспортировать, хранить и захоронять их.
К настоящему времени незаконные свалки в городе ликвидированы. При этом виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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