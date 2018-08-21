Прокуратура заставила убрать в Новочеркасске незаконные свалки

Прокуратура выдала новочеркасской администрации представление ликвидировать несакнционированные свалки. Об этом сообщает сетевое издание Donday. По итогам проверки на шести участках были обнаружены пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовая, бумажная и картонная упаковочная тара, бытовой мусор. По закону, если собственник отходов не был установлен, то муниципалитеты обязаны собирать, использовать, обезвреживать, транспортировать, хранить и захоронять их.

К настоящему времени незаконные свалки в городе ликвидированы. При этом виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.