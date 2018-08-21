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5 сентября на ул. Осенняя состоится уборка территории
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5 сентября на ул. Осенняя состоится уборка территории 

Управа района Крылатское города Москвы 2 часа назад
Волонтерский всероссийский проект «Сделаем!2018», участники других — общественных организаций и местные жители уведомляют вас о проведении акции по уборке территории по адресу ул. Осенняя, д.8,
Форма проведения: массовое мероприятие.
Цель проведения: очистка территории от мусора, сбор отходов для вторичной переработки, ознакомление населения с обращением с отходами, обучение раздельному сбору отходов.
Дата и время проведения: /5 сентября 2018 года с 12:00 до 14:00.
Место проведения: лесопарковая зона, прилегающая к улице Осенняя, предположительно от ЖК Сосновка до Рублёвского шоссе.
Предполагаемое количество участников: до 15 человек.
Организатор мероприятия: Шалдова Ольга, +7 (903) 784 17 14.
Средства, используемые при проведении мероприятия: тара для упаковки мусора (мешки), перчатки, инвентарь, информационные материалы.
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