Ещё
Почему жители Ростова против строительства мусороперерабатывающего завода?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему жители Ростова против строительства мусороперерабатывающего завода? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Жители Левенцовки выступают против строительства мусороперерабатывающего завода. Но почему? Разве лучше жить рядом со свалкой?
В Ростове-на-Дону жители Западного жилого массива начали сбор подписей против строительства мусороперерабатывающего завода на месте расположенной поблизости городской свалки.
Как отмечено в обращении, нормативный срок работы городской свалки истёк ещё в конце 2014 года, однако она осталась на прежнем месте.
В июле 2018 года жители узнали, что на 24 августа назначены торги на участок, расположенный в западной части свалки, под строительство мусороперерабатывающего завода.
Предприятие станет самым крупным на юге страны, и сюда будут свозить отходы из шести регионов. Люди опасаются, что в результате мусора станет только больше.
При этом, по словам жителей, расстояние от завода до ближайших жилых домов составит всего 690 метров.
АиФ Ростов: последние новости
Протестующие против мусороперебатывающего завода в Ростове записали видео Мусорный бунт. В Ростове выступили против завода по переработке отходов Новые прямые авиарейсы в Армению и Киргизию открываются в «Платове»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост предложили уничтожить252
Кого из российских звезд убил СПИД57
Климкин заявил о грядущей войне с Россией298
Названа дата восстания на Украине347
В Киеве предопределили судьбу Донбасса141
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение