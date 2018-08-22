Почему жители Ростова против строительства мусороперерабатывающего завода?

Жители Левенцовки выступают против строительства мусороперерабатывающего завода. Но почему? Разве лучше жить рядом со свалкой?

В Ростове-на-Дону жители Западного жилого массива начали сбор подписей против строительства мусороперерабатывающего завода на месте расположенной поблизости городской свалки.

Как отмечено в обращении, нормативный срок работы городской свалки истёк ещё в конце 2014 года, однако она осталась на прежнем месте.

В июле 2018 года жители узнали, что на 24 августа назначены торги на участок, расположенный в западной части свалки, под строительство мусороперерабатывающего завода.

Предприятие станет самым крупным на юге страны, и сюда будут свозить отходы из шести регионов. Люди опасаются, что в результате мусора станет только больше.

При этом, по словам жителей, расстояние от завода до ближайших жилых домов составит всего 690 метров.