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Ученые СФУ создали цифровую карту рельефа Красноярска для мониторинга экологии
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Ученые СФУ создали цифровую карту рельефа Красноярска для мониторинга экологии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Красноярские новости
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Цифровую модель рельефа Красноярска и его окрестностей, которая позволяет прогнозировать изменение экологической обстановки в городе, в частности, распространения вредных веществ в атмосфере, создали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом ТАСС рассказал один из членов научного коллектива, директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.
Повышение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере часто обуславливается не только выбросами предприятий и автотранспорта, но и неблагоприятными метеорологическими условиями, не способствующими их рассеиванию. Одним из таких факторов является температурная инверсия (увеличение температуры с высотой вместо обычного понижения) в пограничном слое атмосферы. В таких условиях загрязняющие вещества скапливаются под инверсионной «крышкой», что усугубляет экологическую обстановку в городе.
"Используя комплекс данных, таких, как параметры инверсии, объемы выбросов в единицу времени, мы можем с помощью цифровой модели спрогнозировать потенциал воздушного бассейна над Красноярском — в каком количестве он может принимать загрязняющие вещества без ущерба для здоровья населения, через какое время будут превышены предельно-допустимые концентрации оксидов азота и других веществ", — сказал Шарафутдинов, отметив, что модель была разработана на основе спутниковых снимков.
Он пояснил, что вычислить время, через которое произойдет ухудшение экологической обстановки, позволяет тот объем атмосферы, который ограничен верхней границей инверсионного слоя. Чем он меньше, тем быстрее будет увеличиваться уровень загрязняющих веществ, хотя здесь много нюансов, отметил ученый. Такие расчеты, важны, например, при проектировании новых микрорайонов, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросами токсичных веществ и так далее.
"Аналогичные модели уже сейчас широко применяются в самых различных сферах. Однако для прогнозирования качества воздуха в условиях Красноярска с его сложным, котловинным рельефом и плотной застройкой нужна как можно более подробная модель, которая включает в себя дома, здания, в том числе небольшие одноэтажные. В этом случае модель можно использовать при планировании застройки города. Это касается и конфигурации зданий, и плотности их размещения — всего, что может повлиять на перемещение воздушных масс, «продуваемости» города", — пояснил Шарафутдинов.
В дальнейшем ученые из Института космических и информационных технологий и Института экологии и географии и СФУ планируют доработать модель и представить ее красноярскому правительству. Кроме того, по словам разработчиков, цифровая карта рельефа может быть использована как основа и для мониторинга за состоянием воздуха в других российских городах, которые сталкиваются с аналогичными проблемами, в частности, расположенных в Восточной Сибири.
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