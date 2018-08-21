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Восстановление и благоустройство экосреды в Уланчабе
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Восстановление и благоустройство экосреды в Уланчабе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уланчаб /АР Внутрення Монголия/, 20 августа /Синьхуа/ — В последние несколько лет власти городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ принимают активные меры по восстановлению и благоустройству окружающей среды, экологическому градостроительству, созданию более комфортной среды проживания в округе. (Синьхуа/Цзоу Юй)
Уланчаб /АР Внутрення Монголия/, 20 августа /Синьхуа/ — В последние несколько лет власти городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ принимают активные меры по восстановлению и благоустройству окружающей среды, экологическому градостроительству, созданию более комфортной среды проживания в округе. (Синьхуа/Цзоу Юй)
Уланчаб /АР Внутрення Монголия/, 20 августа /Синьхуа/ — В последние несколько лет власти городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ принимают активные меры по восстановлению и благоустройству окружающей среды, экологическому градостроительству, созданию более комфортной среды проживания в округе. (Синьхуа/Цзоу Юй)
Уланчаб /АР Внутрення Монголия/, 20 августа /Синьхуа/ — В последние несколько лет власти городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ принимают активные меры по восстановлению и благоустройству окружающей среды, экологическому градостроительству, созданию более комфортной среды проживания в округе. (Синьхуа/Цзоу Юй)
Уланчаб /АР Внутрення Монголия/, 20 августа /Синьхуа/ — В последние несколько лет власти городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ принимают активные меры по восстановлению и благоустройству окружающей среды, экологическому градостроительству, созданию более комфортной среды проживания в округе. (Синьхуа/Цзоу Юй)
Уланчаб /АР Внутрення Монголия/, 20 августа /Синьхуа/ — В последние несколько лет власти городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/ принимают активные меры по восстановлению и благоустройству окружающей среды, экологическому градостроительству, созданию более комфортной среды проживания в округе. (Синьхуа/Цзоу Юй)
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