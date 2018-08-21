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Контактные линзы оказались опасными
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Ученые объявили, что контактные линзы загрязняют природу 

360tv.ru 1 час назад
Ежедневно смывают линзы в раковину или унитаз 45 миллионов американцев, сообщило ИА Nation News со ссылкой на доклад группы исследователей, сделанный на конференции Американского химического общества.
Ежегодно в канализацию попадает от шести до десяти тонн контактных линз. Затем пластик со сточными водами попадает в реки и океан, представляя известную опасность для обитателей морского и речного дна. Помимо этого, линзы сделаны из пластика, который поглощает жидкость, и может накапливать токсины, отравляя животных.
Ранее австралийские врачи сообщали, что ношение контактных линз может стать причиной серьезных заболеваний и даже вызвать слепоту.
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