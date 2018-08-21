Контактные линзы оказались опасными

Ученые объявили, что контактные линзы загрязняют природу

Ежедневно смывают линзы в раковину или унитаз 45 миллионов американцев, сообщило ИА Nation News со ссылкой на доклад группы исследователей, сделанный на конференции Американского химического общества.

Ежегодно в канализацию попадает от шести до десяти тонн контактных линз. Затем пластик со сточными водами попадает в реки и океан, представляя известную опасность для обитателей морского и речного дна. Помимо этого, линзы сделаны из пластика, который поглощает жидкость, и может накапливать токсины, отравляя животных.

Ранее австралийские врачи сообщали, что ношение контактных линз может стать причиной серьезных заболеваний и даже вызвать слепоту.