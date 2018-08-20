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Более 800 свалок устранили в Подмосковье за неделю
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Более 800 свалок устранили в Подмосковье за неделю 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, за минувшую неделю в Подмосковье административно-технические инспекторы выявили и заставили ликвидировать 830 свалок и навалов мусора, сообщила в понедельник руководитель штаба, главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
«Всего по итогам недели центральными органами исполнительной власти Московской области ликвидировано свыше тысячи мест скопления мусора. Помимо 830 свалок и навалов, убранных в результате надзорных мероприятий Госадмтехнадзора, устранено 213 свалок с придорожной территории и около 100 убрано из лесов и прилегающих к ним территорий», — сказала Витушева.
По ее словам, в ликвидации мусора активно участвовали и органы местного самоуправления, силами которых в регионе также ликвидировано свыше 1,1 тысячи свалок и навалов.
Витушева подчеркнула, что в настоящее время приоритетом является ликвидация мусора с придорожных территорий, а также из мест массового пребывания и отдыха граждан.
Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создан в Подмосковье по указанию губернатора Андрея Воробьева. Помимо представителей Госадмтехнадзора Московской области, в работе штаба принимают участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства государственного управления, Министерства экологии и природопользования, а также Государственной жилищной инспекции и комитета лесного хозяйства Московской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.
Цель работы штаба — не только оперативно выявить и ликвидировать появившиеся скопления отходов, но и организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления навалов.
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