Более 800 несанкционированных свалок и навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю

За прошлую неделю в Подмосковье в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора административно-техническим инспекторам удалось выявить и ликвидировать 830 таких нарушений, сообщает телеканал «360».

Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора региона со ссылкой на заявление начальника ведомства Татьяну Витушеву . Сообщение процитировал сайт Московской области.

"Всего по итогам недели центральными органами исполнительной власти Московской области ликвидировано свыше тысячи мест скопления мусора. Помимо 830 свалок и навалов, убранных в результате надзорных мероприятий Госадмтехнадзора, устранено 213 свалок с придорожной территории и около 100 убрано из лесов и прилегающих к ним территорий", — сообщила Витушева.

Витушева подчеркнула, что сегодня приоритетной задачей является ликвидация мусора не только из мест массового пребывания и отдыха граждан, но также и с придорожных территорий.