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Более 800 несанкционированных свалок и навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю
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Более 800 несанкционированных свалок и навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: RT на русском
За прошлую неделю в Подмосковье в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора административно-техническим инспекторам удалось выявить и ликвидировать 830 таких нарушений, сообщает телеканал «360».
Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора региона со ссылкой на заявление начальника ведомства Татьяну Витушеву. Сообщение процитировал сайт Московской области.
"Всего по итогам недели центральными органами исполнительной власти Московской области ликвидировано свыше тысячи мест скопления мусора. Помимо 830 свалок и навалов, убранных в результате надзорных мероприятий Госадмтехнадзора, устранено 213 свалок с придорожной территории и около 100 убрано из лесов и прилегающих к ним территорий", — сообщила Витушева.
Витушева подчеркнула, что сегодня приоритетной задачей является ликвидация мусора не только из мест массового пребывания и отдыха граждан, но также и с придорожных территорий.
В Подмосковье штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов был создан по указанию губернатора Андрея Воробьева. Целью организации является не только оперативное выявление и ликвидация образовавшихся скоплений отходов, но также и проведения профилактических работ, направленных на предупреждение повторного появления свалок.
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