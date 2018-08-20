Уралвагонзавод сохраняет экологию Нижнего Тагила

Химико-аналитическая лаборатория контроля воды и воздуха Уралвагонзавода прошла процедуру аккредитации в новой национальной системе. Выездной инспекционный контроль Федеральной службы по аккредитации подтвердил соответствие ее работы в области экоаналитического контроля.

Таким образом, УВЗ в очередной раз доказал свою компетентность и соответствие современным требованиям природоохранного законодательства по осуществлению экологического контроля и охраны окружающей среды. Кроме того, прохождение такой экспертизы позволяет предприятию собственными силами продолжать проводить экологические исследования.

Уралвагонзавод не только соблюдает нормативы воздействия на окружающую среду, но и проводит системную работу по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, водные объекты и почву.

В цехах предприятия внедряются фильтрационные установки, приточно-вытяжные фильтровентиляционные системы, системы PUSH-PULL. В соответствии с регламентом проводится текущий ремонт газоочистных установок, воздуховодов, циклонов, фильтров и другого природоохранного оборудования. Все это позволяет минимизировать количество выбросов в атмосферный воздух.

В 2017 году химико-аналитической лабораторией контроля воды и воздуха произведен отбор и исследование 2506 проб атмосферного воздуха по шести ингредиентам. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено ни в одной из 8 установленных контрольных точек на границе санитарно-защитной зоны. В 2014 году Уралвагонзавод прекратил сброс в реку Черная Катаба с гидрозолоотвала ТЭЦ. Таким образом, объем сбрасываемых сточных вод сократился на 19%.

С 2011 года все отходы металлургии и часть ранее накопленных отходов завод передает в специализированную организацию для переработки. Специальные компании занимаются и обезвреживанием жидких токсичных отходов УВЗ. В 2018 году показатель передачи на обезвреживание составит 100%.

Завершается большой проект по рекультивации глиняного карьера. Работы на данный момент выполнены на 95%.