Уралвагонзавод сохраняет экологию Нижнего Тагила 

Химико-аналитическая лаборатория контроля воды и воздуха Уралвагонзавода прошла процедуру аккредитации в новой национальной системе. Выездной инспекционный контроль Федеральной службы по аккредитации подтвердил соответствие ее работы в области экоаналитического контроля.
Таким образом, УВЗ в очередной раз доказал свою компетентность и соответствие современным требованиям природоохранного законодательства по осуществлению экологического контроля и охраны окружающей среды. Кроме того, прохождение такой экспертизы позволяет предприятию собственными силами продолжать проводить экологические исследования.
Уралвагонзавод не только соблюдает нормативы воздействия на окружающую среду, но и проводит системную работу по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, водные объекты и почву.
В цехах предприятия внедряются фильтрационные установки, приточно-вытяжные фильтровентиляционные системы, системы PUSH-PULL. В соответствии с регламентом проводится текущий ремонт газоочистных установок, воздуховодов, циклонов, фильтров и другого природоохранного оборудования. Все это позволяет минимизировать количество выбросов в атмосферный воздух.
В 2017 году химико-аналитической лабораторией контроля воды и воздуха произведен отбор и исследование 2506 проб атмосферного воздуха по шести ингредиентам. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено ни в одной из 8 установленных контрольных точек на границе санитарно-защитной зоны. В 2014 году Уралвагонзавод прекратил сброс в реку Черная Катаба с гидрозолоотвала ТЭЦ. Таким образом, объем сбрасываемых сточных вод сократился на 19%.
С 2011 года все отходы металлургии и часть ранее накопленных отходов завод передает в специализированную организацию для переработки. Специальные компании занимаются и обезвреживанием жидких токсичных отходов УВЗ. В 2018 году показатель передачи на обезвреживание составит 100%.
Завершается большой проект по рекультивации глиняного карьера. Работы на данный момент выполнены на 95%.
«Природоохранные мероприятия Уралвагонзавода носят системный характер. Они установлены в ежегодных планах природоохранных мероприятий корпорации, в комплексных планах мероприятий, утвержденных администрацией Нижнего Тагила. Тем самым мы исполняем указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», — отметил заместитель начальника отдела охраны окружающей среды УВЗ Ирина Клещевникова.