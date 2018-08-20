Автобусы на газ и сажаем деревья:к ШОСу появился план по улучшению экологии

Комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки в Челябинске для качественной организации саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, поддержан и принят федеральным фондом Росконгресс, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Помимо уже известных мер по очистке русла реки Миасс и строительства набережной, в дорожную карту вошли такие мероприятия как очередной этап перевода общественного транспорта на экологически чистый природный газ. Для этого планируется закупить 75 газомоторных автобуса.

Реконструкция коллектора реки Игуменка (правый приток реки Миасс, сильно загрязнённый промышленными стоками), высадка 10 тысяч деревьев.

Среди прочего рекультивация городской свалки. Не совсем понятно, насколько эта мера выполнима при условии федерального финансирования не раньше 2020 года?

Также дорожная карта предусматривает проведение независимого экологического аудита промышленных предприятий города и дальнейшую разработку экологической программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду до 2025 года.