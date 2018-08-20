Прокуратура обвиняет сыродельный завод в загрязнении экологии

Согласно кодексу Российской Федерацииобадминистративных правонарушениях гендиректору «Бондарского сыродельного завода» грозит наказание.

Проверка показала, что на заводе не заботятся об экологии. У сыродельного нет нормативной документации для отслеживания загрязнения подземных вод. К тому же, там не проводился экологический мониторинг, и были нарушены правила охраны атмосферного воздуха.

Как сообщает издание «Мичуринская мысль», предприятием, попавшимся на недобросовестном отношении к экологии, руководит Станислав Шаламков.