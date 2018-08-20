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Прокуратура обвиняет сыродельный завод в загрязнении экологии
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Прокуратура обвиняет сыродельный завод в загрязнении экологии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно кодексу Российской Федерацииобадминистративных правонарушениях гендиректору «Бондарского сыродельного завода» грозит наказание.
Проверка показала, что на заводе не заботятся об экологии. У сыродельного нет нормативной документации для отслеживания загрязнения подземных вод. К тому же, там не проводился экологический мониторинг, и были нарушены правила охраны атмосферного воздуха.
Как сообщает издание «Мичуринская мысль», предприятием, попавшимся на недобросовестном отношении к экологии, руководит Станислав Шаламков.
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