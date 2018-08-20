Из курортного района Саратовской области вывезли 75 куб.метров мусора

Старт работы Регионального оператора по обращению с ТКО позволил начать принимать отходы Хвалынского района на мусорогрузочную станцию для дальнейшей обработки и экологически безопасного захоронения, ранее построенная в рамках концессионного соглашения МПС приняла отходы, собранные в рамках проекта «Генеральная уборка» 75 куб.м. было транспортировано на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс.

В рамках проекта «Генеральная уборка Хвалынска» организованного фондом сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района Саратовской области «Сосновый остров» состоялся субботник в деревне Старая Яблонка с участием Всероссийского движения школьников. Деятельность фонда направлена на оказание помощи в вопросах ликвидации и рекультивации незаконных свалок, экологическое просвещение и внедрение новых образовательных форм. Проект реализуется за счет поддержки Фонда Президентских грантов, местной власти и социально ответственных структур и бизнеса. Одним из активных участников проекта стала компания АО «Управление отходами».

«Состоялся, если можно так сказать, торжественный запуск Хвалынской мусороперегрузочной станции. В Хвалынском районе находится особо значимая для области природоохранная территория — национальный парк, поэтому именно здесь наша работа наиболее значима. В проекте «Генеральная уборка» мы принимаем участие не первый раз. Но на этот раз, благодаря началу работы Регионального оператора мусор, собранный на субботнике, отправится на местную МПС. Основная задача, которую ставит перед собой компания — это недопущение накопления экологического ущерба от несанкционированных свалок, именно поэтому мы с удовольствием сотрудничаем с фондом «Сосновый остров» и откликаемся на все призывы о помощи Ирины Летягиной. Нас объединяют единые цели по защите окружающей среды Саратовской области. Мы должны заботиться о благополучии будущего поколения и несем ответственность за накопленный нами экологический ущерб от коммунального мусора. Конечно мы делаем это не бесплатно. У нас концессионный проект, в наши объекты вложены деньги негосударственных пенсионных фондов и мы не можем заниматься благотворительностью. Но таким активным людям, как Ирина, влюбленным в свои родные места мы всегда найдём возможность помочь и поддержать. Мы настроены на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с фондом в вопросах наведения порядка в Саратовской области, а также в формировании гражданской активности вокруг цивилизованной утилизации твердых коммунальных отходов», — прокомментировал директор Регоператора Михаил Андреев

Напомним, что первоначальная обработка, уплотнение и измельчение коммунальных отходов на МПС необходимы для организации грамотной логистики и транспортировки ТКО с самых дальних районов области для экологически безопасного захоронения на мусороперерабатывающих комплексах. Построенная АО «Управление отходами» в Саратовской области современная коммунальная инфраструктура по обращению с ТКО позволяет охватить все населенные пункты, расположенные в зоне обслуживания концессии, экологически безопасной услугой по обработке и захоронению отходов.

По словам директора фонда Ирины Летягиной, Саратовский филиал АО «Управление отходами» присоединился к проекту, оказав не только консультационную, но и практическую помощь: «Самая затратная и непростая часть в уборке свалок — это легальная утилизация собранного мусора, а также его доставка к месту утилизации. Активистам невозможно реализовать эту часть процесса без надежных партнеров, которые являются профессионалами своего дела, у которых есть необходимая техника, лицензия на перевозку и утилизацию ТКО, есть понимание технологических процессов уборки. Нам очень повезло с нашим партнером АО „Управление отходами“. Они поддержали нас еще на этапе идеи, когда мы писали проект „Генеральная уборка“, чтобы участвовать в конкурсе Президентских грантов. На этапе реализации проекта мы были очень рады, что у нас такие партнеры. На все запросы относительно техники для вывоза свалок АО „Управление отходами“ реагировало оперативно. Машины всегда были вовремя, что значительно помогло избежать возможных задержек в работе. Сотрудники АО „Управление отходами“ оказывали нам необходимую консультационную помощь: из балаковского филиала к нам неоднократно приезжали технические специалисты, которые помогали эффективно наладить процесс уборки, что также помогло грамотно организовать время, технику и работу волонтеров. И самое главное, люди, которые работают в АО „Управление отходами“ стремятся к улучшению экологической ситуации не на словах, а на деле, в этом мы очень созвучны, поэтому наше партнерство получилось таким результативным. Этой весной компания приняла от нас 209 кубометров мусора для правильной утилизации на Балаковском МПК. Этот субботник для нас особенный. Собранный мусор мы отправляем на нашу Хвалынскую мусороперегрузочную станцию, где позаботятся о том, чтобы он не нанёс вреда нашему краю».