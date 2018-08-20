Власти Екатеринбурга планируют построить пять мусороперерабатывающих заводов вокруг города

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 августа. / ТАСС /. Власти Екатеринбурга планируют построить вокруг города пять заводов по переработке мусора. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы городской администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

"Количество заводов определяется количеством отходов и людей, которые проживают. Примерно пять мест нам надо определить [для строительства]. Их надо спланировать так, чтобы они не стояли на пути развития агломерации", — сказал он, не уточнив сроки реализации проекта.

Он добавил, что у города уже есть опыт по переработке отходов. В частности, на Широкореченском полигоне уже функционирует мусороперерабатывающий завод, он перерабатывает около 60% мусора, который поступает на предприятие. По словам Корюкова, предполагается, что на данных заводах мусор будут сжигать, и это не окажет сильного воздействия на экологию.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщало, что в регионе большая часть свалок не соответствует санитарным, гидрогеологическим нормативам. У части свалок не известно, кто отвечает за эксплуатацию места размещения отходов, документы не оформлены соответствующим образом.

В сентябре 2017 года активисты приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так люди выразили протест против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе.