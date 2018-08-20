В Петербурге экологи исследуют реку после гибели уток

С. - ПЕТЕРБУРГ , 20 авг — РИА Новости . Экологическое исследование реки Новая в Санкт-Петербурге, где в июле гибли утки, а вблизи водоема стоял неприятный запах, пройдет осенью, следует из материалов городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее сообщалось о гибели уток с утятами в реке Новая и неприятном запахе в окрестностях. В городском комитете по природопользованию тогда не исключали, что причиной массовой гибели уток могло стать отравление водорослями. Позднее в августе заместитель председателя городского природоохранного ведомства Александр Кучаев сообщал журналистам, что одним из источников загрязнения реки Новая стали сточные воды аэропорта «Пулково».

"В целях системного решения вопроса улучшения экологического состояния реки Новой и разработки научно обоснованных мероприятий по ее оздоровлению комитетом осенью 2018 года запланировано заключение соответствующего государственного контракта, предусматривающего полный цикл исследования как реки Новой, так и территории ее водосбора", — говорится в материалах комитета.

Ведомство отмечает также, что река Новая, чье нижнее течение состоит из застоявшихся слабопроточных прудов, заросших сине-зелеными водорослями, не является благоприятной средой обитания уток. «При этом активная подкормка гражданами водоплавающих птиц является негативным фактором, способствующим концентрации крякв на данном водном объекте», — констатирует комитет по природопользованию.