В лесу под Севастополем обнаружили несанкционированную свалку

В районе села Оборонное под Севастополем на территории Чернореченского лесничества обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора общей площадью два гектара, сообщает ForPost.

По словам прокурора города Игоря Шевченко, скопление строительных отходов нашли во время совместного рейда МВД и природоохранной прокуратуры. Следователи возбудили уголовное дело по статье «порча земли».

Местным властям поручено принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, после прокурорской проверки пятерых человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Шевченко также рассказал, что прокуратура Нахимовского района из-за бездействия администраций Качинского, Нахимовского, Верхнесадовского муниципальных образований Севастополя в июне направила три иска в суд о необходимости ликвидации свалок.