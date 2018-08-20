С удмуртского «Чистого дома» хотят взыскать 18 миллионов за грязную почву 

Министерство природы Удмуртии рассчитывает взыскать с ООО «Чистый дом» 18 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», речь идет о полном уничтожении просеки на Нылгинском тракте из-за загрязнения почвы сточными водами: ПДХ вредных веществ были превышены в несколько раз.
В министерстве пояснили, что в деятельности полигона ТБО обнаружены нарушения: он не имел изоляции, именно поэтому нитраты просичились в почву.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что природоохранная межрайонная прокуратура республики контролирует ход проверки по случаю разлива жидкости с едким запахом в Алнашском районе. По информации надзорного ведомства, загрязнение почвы произошло в 1,3 км от деревни Кузили. Площадь разлива жидкости составляет 30 квадратных метров.