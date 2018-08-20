С удмуртского «Чистого дома» хотят взыскать 18 миллионов за грязную почву

Министерство природы Удмуртии рассчитывает взыскать с ООО «Чистый дом» 18 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», речь идет о полном уничтожении просеки на Нылгинском тракте из-за загрязнения почвы сточными водами: ПДХ вредных веществ были превышены в несколько раз.

В министерстве пояснили, что в деятельности полигона ТБО обнаружены нарушения: он не имел изоляции, именно поэтому нитраты просичились в почву.