Сочинцев предупредили о нападении медведей

Краснодар . 25 августа — Новая Кубань. Известно, что в Сочи ежегодно фиксируются случаи выхода медведей на территории, граничащие с национальным парком. В 2018 году такие случаи участились.

Сотрудники Сочинского национального парка объяснили это тем, что за последние годы количество медведей значительно увеличилось, так как спортивная охота на бурого медведя не проводится.

Владельцам частных домов и организациям, расположенным у границы парка, напомнили о мерах безопасности. Специалисты рекомендуют для защиты от диких животных ставить электрозаборы, своевременно вывозить мусор и пищевые отходы, ликвидировать стихийные свалки и соблюдать правила поведения при встрече с ними.