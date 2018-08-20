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Более 1,2 тыс. тонн отходов принято на переработку в Саратовской области
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Более 1,2 тыс. тонн отходов принято на переработку в Саратовской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По оперативной информации Регионального оператора по обращению с ТКО, на 19 мусороперегрузочных станций, которые входят в коммунальную инфраструктуру Саратовской области, за прошедшие сутки поступило 1,23 тысячи тонн отходов. На Балаковском мусороперерабатывающем комплексе принято 238 тонн отходов. Энгельсский Экотехнопарк принял 992 тонны ТКО, включая отходы с двух МПС в Саратове в размере 501 тонна.
Указанный объем отходов гарантированно будет обработан, утилизирован и захоронен в соответствии с современными экологическими стандартами. Действовавшая ранее система по вывозу ТКО до ближайших полигонов, захоронение на которых опасно для окружающей среды, жизни и благополучия населения, является незаконной в зоне деятельности Регионального оператора.
Специалисты контакт-центра Регоператора ежедневно обрабатывают обращения от жителей области и представителей организаций. Свои пожелания, предложения, а также заявки на вывоз крупногабаритных отходов с контейнерной площадки можно оставить по телефону: 8 800 222-64-90 и на сайте regoperator.org. Информация оперативно передается мусоровывозящим компаниям для выстраивания логистики вывоза ТКО.
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