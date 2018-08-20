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18 млн рублей намерено взыскать Минприроды Удмуртии с компании за слив опасных отходов
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18 млн рублей намерено взыскать Минприроды Удмуртии с компании за слив опасных отходов 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии намерено взыскать с утилизирующей компании ООО «Чистый дом» 18 млн рублей за загрязнение окружающей среды вблизи полигона по Нылгинскому тракту. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в результате неправомерных действий предприятия погибло более сотни деревьев.
Основной причиной уничтожения просеки могло стать загрязнение почвы сточными водами. В результате анализа выявлено, что предельно допустимые концентрации химических элементов превышены в несколько раз.
«Полигон не имеет соответствующей изоляции, которая позволяет сохранять и откачивать нитраты и, соответственно, нитрат просочился в почву», — сообщил ГТРК «Удмуртия» министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.
Ранее природоохранная прокуратура уже штрафовала коммунальное предприятие на 150 тыс. рублей за нарушение санитарных правил.
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