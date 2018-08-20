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В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске улучшат экологию
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В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске улучшат экологию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В южноуральской столице проведут комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе с целью качественной организации саммитов ШОС и БРИКС в 2019-2020 годах.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в настоящее время разработан проект дорожной карты, направленный на улучшение состояния окружающей среды, качества атмосферного воздуха, озеленение и благоустройство территорий Челябинска.
В частности, предусмотрено проведение природоохранных мероприятий на промышленных предприятиях, включающих снижение выброса вредных веществ в атмосферу. Часть общественного транспорта будет переведена на экологически чистый природный газ — для этого приобретут 75 газомоторных автобусов. Планируется рекультивация городской свалки в Металлургическом районе Челябинска и создание эстетичной городской среды путем очистки русла реки Миасс, строительства набережной, реконструкции коллектора реки Игуменки, высадки 10 тысяч деревьев.
"Реализация намеченного плана работ позволит в значительной степени улучшить ситуацию с экологией в мегаполисе. Считаю проработку этого вопроса важным перед проведением и обеспечением председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году", — подчеркнул Борис Дубровский.
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