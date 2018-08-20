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В «Лесной школе» ребята сыграли в экологическую игру
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В «Лесной школе» ребята сыграли в экологическую игру 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
16 августа в «Лесной школе» прошло занятие и мастер-класс. Его традиционно провели в природно— историческом парке «Косинский». Мероприятие организовано «Мосприродой».
Урок начался с того, что ребятам предложили сделать паучков из пластиковых крышечек и фетровых полосок. Потом паучок оказался на открытке, в результате получился отличный экологический сувенир. Дети узнали, что пластиковым крышкам и кусочкам фетра можно дать вторую жизнь. Также это вклад в защиту окружающей среды. Ученикам
Кроме этого, ученикам рассказали о свалках и мусоросжигающих заводах и о том, где можно, а где нельзя выбрасывать мусор.
После беседы маленькие экологи сыграли экологическую игру. Ребятам нужно было рассортировать фракции мусора. В виде мусора, конечно же, выступили чистые коробочки, бутылочки из-под йогурта и новые пластиковые пакеты. Ребята отлично справились с заданием.
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