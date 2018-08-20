В Югре построят пять межмуниципальных мусорных полигонов 

Их строительство связано с требованиями федерального законодательства.
По словам министра природных ресурсов и экологии государства Дмитрия Кобылкина, в министерстве находится полный портфель инновационных законов, направленных на увеличение доли отходов, вовлеченных в хозяйственный оборот. В связи с этим в Югре запланировано строительство пяти комплексных межмуниципальных полигонов. Они предполагаетют раздельное накопление отходов по группам: смешанные сухие отходы, органические (пищевые) отходы, химические источники питания (батарейки, аккумуляторы), люминесцентные лампы и ртутные термометры.
Как заявила глава региона Наталья Комарова, уже сейчас в муниципальных образованиях автономного округа установлено около 1400 специализированных контейнеров для раздельного сбора пластика, бумаги, картона и ртутных ламп. Ожидается, что на 1 января 2019 года доля отсортированных ТКО в Югре составит около 20%. Кроме того, до 1 октября 2018 года в регионе будут завершены работы по заключению договоров между потребителями и операторами по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева