Вместо мусора челябинскому МУП «Горэкоцентр» отдали трупы

После того, как 16 августа по иску Росприроднадзора и прокуратуры Арбитражный суд лишил МУП «Горэкоцентр» лицензии на право обращения с твердыми бытовыми отходами, администрация Челябинска намерена возложить на предприятие функции по отлову бродячих животных и вывозу бесхозных покойников, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на мэра Евгения Тефтелева

По словам главы города, в ближайшее время муниципальное предприятие будет преобразовано в казенное учреждение. Его новые функции определит специальная рабочая группа под руководством первого заместителя мэра Юрия Параничева. Отлов безнадзорных животных и вывоз невостребованных родственниками трупов людей будут финансироваться из городского бюджета.

Теперь МУП «Горэкоцентра» теперь не имеет прав на вывоз, обезвреживание и размещение отходов на территории городской свалки площадью 74 гектара в Металлургическом районе Челябинка. Сам полигон ТБО, расположенный в городской черте, не включен в государственный реестр размещения отходов, так как не отвечает санитарным нормам. Временно челябинский мусор будет вывозиться на полигон в Полетаево, а затем — на постоянный полигон в Чишму.