Коммунальщики о свалке в Гуселке-2: «Абсолютно рабочий момент»

Саратовский филиал компании «Управление отходами», являющийся региональным оператором по работе с бытовыми отходами, прокомментировал жалобужителя Саратова на отвратительный запах в поселке Гуселка-2 из-за сваленного «на поле» мусора и постоянное пополнение этой свалки грузовиками.

В «УО» напомнили, что на землях недействующего гусельского полигона ТБО расположена мусороперегрузочная станция компании. При этом администрация Саратова не проводила рекультивацию земель закрытого из-за экологической опасности полигона.

«Строительство МПС на прилегающей к полигону территории позволило обеспечить соблюдение всех экологических требований к такому объекту и исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства. Эксплуатация МПС предусмотрена территориальной схемой обращения Саратовская области и подразумевает транспортирование всего объёма вновь обращаемого ТКО (твердых коммунальных отходов — прим. ред.) на обработку в Энгельсском Экотехнопарке, — заявили предстваители регоператора. — Санитарно-защитная зона МПС выдержана в соответствии с законодательством. ТКО, поступающие на станцию, в режиме реального времени вывозятся за территорию Саратова. На фото из социальных сетей запечатлен абсолютно рабочий момент».