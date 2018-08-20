Две несанкционированные свалки убрали в Рязанском районе

В Рязанском районе стало меньше стихийных свалок, сообщается на сайте районной администрации. В августе ликвидировали свалки на территории водного кооператива «Ока» и в полосе отвода Муромского шоссе.