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Зафиксировано превышение нормы сероводорода в столице
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Превышение нормы по сероводороду зафиксировано на юго-востоке Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве зафиксировали в ночь на вторник два скачка концентрации сероводорода на юго— востоке столицы. Соответствующая информация размещена на сайте "Мосэкомониторинга".
Согласно данным ресурса, станция на улице Гурьянова зарегистрировала 1,6-кратное превышение уровня сероводорода около 23:00 20 августа и 1,25-кратное примерно в 02:00. Этот пост мониторинга контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора. Он неоднократно фиксировал превышения примерно в это же время суток, последний раз аналогичные скачки были зарегистрированы утром 20 августа.
По данным "Мосэкомониторинга", такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.
Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) для жилых зон сероводорода в России равна 0,008 мг/ м3.
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