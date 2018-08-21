Зафиксировано превышение нормы сероводорода в столице

Превышение нормы по сероводороду зафиксировано на юго-востоке Москвы

Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве зафиксировали в ночь на вторник два скачка концентрации сероводорода на юго— востоке столицы. Соответствующая информация размещена на сайте "Мосэкомониторинга".

Согласно данным ресурса, станция на улице Гурьянова зарегистрировала 1,6-кратное превышение уровня сероводорода около 23:00 20 августа и 1,25-кратное примерно в 02:00. Этот пост мониторинга контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора. Он неоднократно фиксировал превышения примерно в это же время суток, последний раз аналогичные скачки были зарегистрированы утром 20 августа.

По данным "Мосэкомониторинга", такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.