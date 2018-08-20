Город в Челябинской области утонул в отходах

По словам местных жителей, в городе образовалось несколько мест, с которых бытовые отходы не вывозят по нескольку дней. В результате они стали прибежищем для крыс. Фото с десятками мусорных пакетов, наваленных друг на друга, появились в группе «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».

«Ужас!» — «Главное, счета за вывоз мусора приходят. И мы оплачиваем немало!» — «После первого укуса крысой человека всем будет плохо!» — «Копейск утопает не в цветах. Наш город погружается в отходы» — «В Европе этот мусор давно бы лежал у офиса этой компании, что профукала договор на вывоз», — возмущаются копейчане.

Жители города потребовали от местной администрации ужесточить контроль над компанией, занимающейся вывозом мусора, либо исключить соответствующую графу из квитанции.