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Экопарк на месте котлованов с грязной водой и мусором в Хэцзяне
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Экопарк на месте котлованов с грязной водой и мусором в Хэцзяне 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.
Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.
Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.
Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.
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