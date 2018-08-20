Экопарк на месте котлованов с грязной водой и мусором в Хэцзяне

Шицзячжуан, 19 августа / Синьхуа / — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.

Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.

Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.

Шицзячжуан, 19 августа /Синьхуа/ — Парк «Инчжоу» расположен в центральной и южной частях города Хэцзянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Долгие годы здесь находились котлованы с грязной водой, куда сбрасывался бытовой и строительный мусор, что в итоге привело к загрязнению окружающей среды. С 2012 года в Хэцзяне реализуется программа по улучшению экологической обстановки и создаются зеленые «легкие» города. В рамках этой программы на месте бывших котлованов с грязной водой и мусором был разбит экопарк с площадью водоемов 44 га, площадью зеленых насаждений 51 га.