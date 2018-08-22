Ещё
В Воскресенском районе Подмосковья ликвидировали пять незаконных свалок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воскресенском районе Подмосковья ликвидировали пять незаконных свалок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Свыше 40 кубометров строительного и бытового мусора вывезено с пяти нелегальных свалок на территории городского поселения Белозерский в Воскресенском районе, говорится в сообщении министерства экологии Московской области.
По данным ведомства, ликвидированные свалки находились на земельных участках вблизи ГСК «Салют», а также СНТ «Лето», «Цимес» и «Строй-Новация».
"В настоящее время установка контейнеров для мусора и вывоз отходов в СНТ, дачных поселках, населенных пунктах, в традиционных зонах отдыха на берегах водоемов и в лесах, расположенных на территории Воскресенского муниципального района ведется согласно графику", — отмечается в пресс-релизе. В начале августа сообщалось, что более 80% всех несанкционированных свалок Подмосковья убрали в регионе за месяц после организации штаба по ликвидации навалов мусора.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
Последние новости
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак Новый автомат АК-308: технические характеристики
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине237
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире30
Кого из российских звезд убил СПИД37
Голая блондинка привела к отставке64
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе52
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение