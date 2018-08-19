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Четыре незаконные свалки ликвидировали в Воскресенском районе
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Четыре незаконные свалки ликвидировали в Воскресенском районе 

Газета.Ru 42 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, передает телеканал «360».
В городском округе Воскресенск была ликвидирована одна незаконная свалка, еще три — в сельском поселении Фединское, около дороги в деревню Скрипино.
В пресс-службе регионального Минэкологии подчеркнули, что объем вывезенных строительных и коммунальных отходов составил более 25 кубометров, почва на месте свалок приведена в порядок.
С сентября 2018 года в Московской области будет внедряться новый экологический стандарт. Так, первый в стране инновационный мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах работает в соответствии с новыми экологическими стандартами.
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