Четыре незаконные свалки ликвидировали в Воскресенском районе

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, передает телеканал «360».

В городском округе Воскресенск была ликвидирована одна незаконная свалка, еще три — в сельском поселении Фединское, около дороги в деревню Скрипино.

В пресс-службе регионального Минэкологии подчеркнули, что объем вывезенных строительных и коммунальных отходов составил более 25 кубометров, почва на месте свалок приведена в порядок.