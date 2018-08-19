Найдено новое средство борьбы с глобальным потеплением

Канадские ученые из Университета Трент нашли новое средство в борьбе с глобальным потеплением, сообщает издание ScienceAlert.

Физики предложили распылять в атмосферу кристаллы магнезита. Этот материал в больших количествах поглощает углекислый газ и, по мнению исследователей, поможет замедлить глобальное потепление. Тонна этого элемента может «впитать» около 500 кг углекислого газа.

В природе формирование магнезита может занять несколько тысяч лет. Ученые придумали искусственную технологию с использованием полистирольных микросфер, с помощью которых магнезит можно вырастить при комнатной температуре всего за 72 дня. Такой метод оказался быстрым и дешевым. Теперь специалисты собираются проверить его в промышленных масштабах.

Ранее ученый из калифорнийского Института планетарных исследований предложил решить проблему глобального потепления с помощью поваренной соли, писали зарубежные СМИ. Исследователь Роберт Нельсон предлагал распылять соль в верхних слоях тропосферы. По его расчетам, крупицы соли в верхней тропосфере могут уменьшить количество падающего на поверхность планеты солнечного света, не блокируя исходящее от Земли инфракрасное излучение.