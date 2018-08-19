В воронежском заповеднике сняли на видео реакцию животных на лесные камеры

Дикие звери довольно дружелюбно относятся к технике. Сотрудники Воронежского биосферного заповедника им. В. М. Пескова поделились милой видео-подборкой реакции диких животных на фотоловушки, которые наблюдают за ними в лесу. Ролик появился на официальном сайте заказника. — Учёные сообщают об интересе крупных хищников — медведей и тигров к фототехнике. Результат — интересные «селфи» или раскуроченное оборудование. В Воронежском заповеднике медведи и тигры не водятся, но к фотоловушкам «неравнодушны» копытные, бобры и даже птицы, — рассказывают сотрудники заказника.

Героями видео-подборки стали кабан, дятел, косуля, лосиха и бобры. Последние оказались самыми «продвинутыми», говорят в заповеднике. На кадрах видно, как к одной из камер, у которой был кривой наклон, подошёл бобр, сдвинул объектив фотоловушки на другое животное и «выправил» горизонт.