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В воронежском заповеднике сняли на видео реакцию животных на лесные камеры
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В воронежском заповеднике сняли на видео реакцию животных на лесные камеры 

Вести Воронеж 6 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Дикие звери довольно дружелюбно относятся к технике. Сотрудники Воронежского биосферного заповедника им. В. М. Пескова поделились милой видео-подборкой реакции диких животных на фотоловушки, которые наблюдают за ними в лесу. Ролик появился на официальном сайте заказника. — Учёные сообщают об интересе крупных хищников — медведей и тигров к фототехнике. Результат — интересные «селфи» или раскуроченное оборудование. В Воронежском заповеднике медведи и тигры не водятся, но к фотоловушкам «неравнодушны» копытные, бобры и даже птицы, — рассказывают сотрудники заказника.
Героями видео-подборки стали кабан, дятел, косуля, лосиха и бобры. Последние оказались самыми «продвинутыми», говорят в заповеднике. На кадрах видно, как к одной из камер, у которой был кривой наклон, подошёл бобр, сдвинул объектив фотоловушки на другое животное и «выправил» горизонт.
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