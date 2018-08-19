За загрязнение реки Юрюзань МУП Трехгорного выплатит 39 млн рублей

«Управлением Росприроднадзора по Челябинской области в отношении МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорный в октябре-ноябре 2015 года была проведена плановая выездная проверка. В ходе которой было установлено, что МУП осуществляло сброс в реку Юрюзань загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением установленных концентраций», — сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Челябинской области.

В результате сброса загрязняющих веществ водному объекту был причинен ущерб в размере 39 398 712 рублей 96 копеек.