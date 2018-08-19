Ещё
За загрязнение реки Юрюзань МУП Трехгорного выплатит 39 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За загрязнение реки Юрюзань МУП Трехгорного выплатит 39 млн рублей 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Арбитражный суд Челябинской области обязал МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорный возместить ущерб, нанесённый водному объекту.
«Управлением Росприроднадзора по Челябинской области в отношении МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорный в октябре-ноябре 2015 года была проведена плановая выездная проверка. В ходе которой было установлено, что МУП осуществляло сброс в реку Юрюзань загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением установленных концентраций», — сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Челябинской области.
В результате сброса загрязняющих веществ водному объекту был причинен ущерб в размере 39 398 712 рублей 96 копеек.
Уральский меридиан: последние новости
Сбербанк выяснил: кто обчистил банковские карты жителей посёлка Мужи Сургут: PechaKucha — вечеринка в стиле Поп Арт Нижний Тагил приступил к реализации концессии в сфере обработки ТКО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое двойное убийство94
Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост102
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр61
Трамп принял радикальное решение по Сирии146
Крупное государство пригрозило покинуть ООН30
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
00:13
Киев затопило после ливня
Происшествия В мире
05:23
Трамп принял радикальное решение по Сирии
В мире Армия
00:49
В США задумались о смене тактики с Россией
В мире Статьи
01:04
Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой
Происшествия Статьи
01:38
Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост
Шоу-бизнес
00:15
С Волочковой произошло неприятное происшествие
Шоу-бизнес
00:58
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр
Общество С детьми
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:43
В Москве произошло жестокое двойное убийство
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение