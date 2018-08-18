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Экологическая акция состоится на озере Светлояр в Воскресенском районе
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Экологическая акция состоится на озере Светлояр в Воскресенском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В селе Владимирское Воскресенского района 25 и 26 августа состоится благотворительная экологическая акция «Чистая душа». Как сообщили организаторы, культурно-просветительский центр единства «Атриум», проект направлен на повышение социальной активности местных жителей.
Вместе с волонтерами они очистят территорию рядом с озером. Сообщается, что акция пройдет в природном парке «Воскресенское Поветлужье», которому может быть присвоен статус объекта культурного наследия России.
Организаторы приглашают нижегородцев принять участие в двухдневной акции. Кроме очистки территории для участников подготовлена культурно-просветительская программа.
Напомним,
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