Экологическая акция состоится на озере Светлояр в Воскресенском районе

В селе Владимирское Воскресенского района 25 и 26 августа состоится благотворительная экологическая акция «Чистая душа». Как сообщили организаторы, культурно-просветительский центр единства «Атриум», проект направлен на повышение социальной активности местных жителей.

Вместе с волонтерами они очистят территорию рядом с озером. Сообщается, что акция пройдет в природном парке «Воскресенское Поветлужье», которому может быть присвоен статус объекта культурного наследия России.

Организаторы приглашают нижегородцев принять участие в двухдневной акции. Кроме очистки территории для участников подготовлена культурно-просветительская программа.

Напомним,