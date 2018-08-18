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Протестующие против мусороперебатывающего завода в Ростове записали видео
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Протестующие против мусороперебатывающего завода в Ростове записали видео 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Жители Советского мирокрайона Ростова-на-Дону записали видео, в котором подробно рассказывают, почему они выступают против строительства мусороперерабатывающего завода.
Видео опубликовано в Youtube, также оно распространяется по социальным сетям.
Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», микрорайон расположен в непосредственной близости с городской свалкой, которая должна была быть закрыта еще в 2014 году.
Однако продолжает функционировать по сей день.
Всего в микрорайоне, известном также, как Левенцовка, проживает 40 тысяч человек. Кроме того, проблема касается жителей ряда соседних поселков.
В июле стало известно, что на территории полигона собираются построить мусороперерабатывающий завод, который станет крупнейшим на юге страны. На этом заводе будет перерабатываться как мусор с ростовской свалки, так и отходы, завезенные с территории шести регионов.
Жители микрорайона не верят в то, что на предприятии будут соблюдаться все необходимые экологические нормативы, и считают, что после того, как на предприятие начнут завозить отходы со всего юга, проблема только усугубится.
Поэтому жители просят власти вмешаться, и настаивают на ликвидации свалки и строительстве завода на расстояние в несколько десятков километров от жилых домов.
АиФ Ростов: последние новости
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