Минприроды сообщило о судьбе выпущенных на территории Осетии барсов

"Спешим сообщить, что животные ведут себя вполне естественно, постепенно изучают и осваивают территорию. Эльбрус и Волна поднимались на вершины ближайших гор для обзора и изучения местности. Самка Волна, например, покорила некоторые вершины Дигорского ущелья, поднимаясь на высоты свыше 3500 метров", — говорится в сообщении ведомства.

Экологи отметили, что на данный момент Волна провела более суток на одном участке, что скорее всего, является признаком первой охоты и добыче. Когда она покинет место, полевая мониторинговая группа соберет данные для подтверждения факта охоты.

Переднеазиатские леопарды (кавказские барсы) Волна и Эльбрус выпущены в национальном парке «Алания» в Северной Осетии 27 июля. Животные стараются обходить населенные пункты и пока находятся в окрестностях недавнего места выпуска. Животные снабжены ошейниками спутникового слежения, приобретенными WWF. Они позволят ученым Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН отслеживать их передвижение и изучить особенности поведения в ходе привыкания к жизни в дикой природе.