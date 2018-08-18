Минприроды сообщило о судьбе выпущенных на территории Осетии барсов 

ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik. В министерстве природных ресурсов и экологии Северной Осетии сообщили, что выпущенные на территории Дигорского ущелья переднеазиатские леопарды, также известные как кавказские барсы, ведут себя естественно, осваивая незнакомую местность.
"Спешим сообщить, что животные ведут себя вполне естественно, постепенно изучают и осваивают территорию. Эльбрус и Волна поднимались на вершины ближайших гор для обзора и изучения местности. Самка Волна, например, покорила некоторые вершины Дигорского ущелья, поднимаясь на высоты свыше 3500 метров", — говорится в сообщении ведомства.
Экологи отметили, что на данный момент Волна провела более суток на одном участке, что скорее всего, является признаком первой охоты и добыче. Когда она покинет место, полевая мониторинговая группа соберет данные для подтверждения факта охоты.
Переднеазиатские леопарды (кавказские барсы) Волна и Эльбрус выпущены в национальном парке «Алания» в Северной Осетии 27 июля. Животные стараются обходить населенные пункты и пока находятся в окрестностях недавнего места выпуска. Животные снабжены ошейниками спутникового слежения, приобретенными WWF. Они позволят ученым Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН отслеживать их передвижение и изучить особенности поведения в ходе привыкания к жизни в дикой природе.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, Центра природы Кавказа, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).