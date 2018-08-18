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Опасные объекты в Горном эксплуатировали без нормативов выброса вредных веществ
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Опасные объекты в Горном эксплуатировали без нормативов выброса вредных веществ 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В поселке Горный Краснопартизанского района МУП «Водоканал „Монолит“ эксплуатировал котельные, которые являются опасными производственными объектами, без инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Надзорное ведомство провело проверку законодательства об охране атмосферного воздуха и выяснило, что предприятие работало без утвержденных нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, а также в отсутствие разрешения на осуществление данных выброс в атмосферный воздух.
»По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес директора МУП «Водоканал „Монолит“ Краснопартизанского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Вместе с тем, как показала контрольная проверка, нарушения не были устранены», — рассказали представители надзорного ведомства.
После этого прокуратура направила в суд иск, чтобы заставить водоканал провести инвентаризацию источников загрязняющих выбросов, разработать и утвердить нормативы предельно-допустимых выбросов веществ, а также получить разрешение на осуществление данных выбросов в атмосферу.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
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