Опасные объекты в Горном эксплуатировали без нормативов выброса вредных веществ

В поселке Горный Краснопартизанского района МУП «Водоканал „Монолит“ эксплуатировал котельные, которые являются опасными производственными объектами, без инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Надзорное ведомство провело проверку законодательства об охране атмосферного воздуха и выяснило, что предприятие работало без утвержденных нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, а также в отсутствие разрешения на осуществление данных выброс в атмосферный воздух.

»По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес директора МУП «Водоканал „Монолит“ Краснопартизанского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Вместе с тем, как показала контрольная проверка, нарушения не были устранены», — рассказали представители надзорного ведомства.

После этого прокуратура направила в суд иск, чтобы заставить водоканал провести инвентаризацию источников загрязняющих выбросов, разработать и утвердить нормативы предельно-допустимых выбросов веществ, а также получить разрешение на осуществление данных выбросов в атмосферу.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.