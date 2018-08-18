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Пекин зафиксировал снижение концентрации РМ2,5 более чем на 14 проц. за январь-июль
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Пекин зафиксировал снижение концентрации РМ2,5 более чем на 14 проц. за январь-июль 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 18 августа /Синьхуа/ — Средний уровень концентрации твердых частиц РМ2,5 в воздухе китайской столицы снизился на 3,8 проц. в июле и на 14,1 проц. в январе-июле в годовом выражении.
Последние данные столичного Управления по охране окружающей среды показывают, что в минувшем месяце концентрация РМ2,5 в воздухе мегаполиса составляла в среднем 50 мкг/куб. м, за январь-июль — 55 мкг/куб. м.
Отмечалось также существенное снижение концентрации взвешенных частиц РМ10, двуокиси серы и двуокиси азота в воздухе в среднем на 9,6 проц., 30 проц. и 13 проц. соответственно за семь месяцев с.г.
За данный период было зарегистрировано 113 дней с хорошим качеством воздуха, или 54,3 проц. всех дней, что на 1,2 процентного пункта выше показателей января-июля прошлого года. Количество дней с серьезным загрязнением воздуха составляло 8, против 18 за январь-июль 2017 года.
В настоящее время основным источником твердых частиц РМ2,5 в Пекине остаются моторные транспортные средства, заявили в природоохранном ведомстве. Для уменьшения загрязнения в Пекине за семь месяцев были выведены из эксплуатации 31 тыс. дизельных грузовиков.
Кроме того, в Пекине осуществляются программы по замене угля экологически чистыми источниками энергии и переходу от угля на электроэнергию для отопления домов.
Также в столице к концу июля были выведены из городских районов 548 предприятий обрабатывающей промышленности /при годовом целевом показателе 500 предприятий/ в рамках выполнения программы по сокращению выбросов загрязняющих веществ.
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