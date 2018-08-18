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Более 160 мешков мусора собрали участники акции «Чистый парк» в Удмуртии
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Более 160 мешков мусора собрали участники акции «Чистый парк» в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Шаркан. Удмуртия. Более 160 мешков мусора собрали участники акции «Чистый парк» в Удмуртии. Мероприятие прошло в виде массового субботника в природном парке «Шаркан», сообщил на своей странице в фейсбуке министр лесного хозяйства республики Денис Удалов.
«В акции приняли участие порядка 150 человек: члены общественных экологических организаций и движений, работники природоохранных органов, жители села Шаркан и другие неравнодушные жители республики», — написал Удалов.
Министр отметил, что активисты вывезли с территории парка 41 мешок стекла, 44 мешка пластика, 82 мешка смешанного мусора, а также огромное количество крупногабаритного мусора (автомобильные покрышки, оконные рамы, старые доски, детская коляска).
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