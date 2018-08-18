Экология: проблемы и пути решения

Уникальный потенциал

Было отмечено, что ведомство системно отслеживает ситуацию по всей стране и на «часе регионов» заслушивает отчёты руководителей субъектов по исполнению задач, поставленных президентом России в рамках национального проекта по экологии.

Заместитель федерального министра отметил, что в республике есть ряд проблем, которые нуждаются в пристальном внимании руководства региона.

— Это касается эффективной работы очистных сооружений в Майкопе , в посёлках Яблоновском Энеме , а также утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). При этом мы не видим серьёзных нарушений по обеспечению пожаробезопасности лесного фонда, — сказал Е. Киселёв.

В своём докладе М. Кумпилов отметил, что Адыгея является экологически благополучным регионом с уникальным природным потенциалом. В республике 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также 5 территорий включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО

«Говоря об экологической обстановке в регионе, отмечу, что в республике качественные параметры воздуха соответствуют самым строгим нормативам. Индекс загрязнения ниже единицы. Качество питьевой воды, поставляемой населению, также полностью соответствует предъявляемым нормам», — подчеркнул глава республики.

Сохранить наследие

Руководитель региона также проинформировал, что на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия автономии Адыгеи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко достигнута договорённость о выделении федеральных средств на реконструкцию очистных сооружений в Майкопе. Для приведения в порядок очистных сооружений в пос. Яблоновском привлекут частного инвестора. В пос. Энем для решения аналогичного вопроса планируется привлечь средства, предусмотренные нацпроектом по экологии.

Далее было отмечено, что в рамках нацпроекта по экологии в регионе реализуются мероприятия по полному переходу на новую систему утилизации ТКО. Выбран региональный оператор, с которым заключено соглашение. Более чем на 6% ежегодно сокращается объём выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

«В республике уделяется пристальное внимание вопросам экологии, сохранению богатейшего природного наследия. Это приоритет нашей деятельности. В качестве примера отмечу одно из последних мероприятий — запуск проекта «Сохраним корни», который нацелен на восстановление самшита колхидского в местах его естественного произрастания», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности — необходимое условие при строительстве объектов производства и ведении хозяйственной деятельности на территории республики.