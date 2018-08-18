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Борьба со свалками Воскресенска: четыре уже уничтожены
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Борьба со свалками Воскресенска: четыре уже уничтожены 

Вести Подмосковья 1 час назад
В районе подмосковного Воскресенска было ликвидировано четыре незаконные свалки за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В самом Воскресенске расчистили одну свалку, а в сельском поселении Фединское на его территории — три. Объем вывезенных отходов строительного и коммунального характера составил более 25 кубометров. Почту на месте мусорных отвалов привели в порядок.
Ожидается, что после появления инновационных мусоросортировочных комплексов проблема образования стихийных свалок в Подмосковье отпадет.
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