Борьба со свалками Воскресенска: четыре уже уничтожены

В районе подмосковного Воскресенска было ликвидировано четыре незаконные свалки за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

В самом Воскресенске расчистили одну свалку, а в сельском поселении Фединское на его территории — три. Объем вывезенных отходов строительного и коммунального характера составил более 25 кубометров. Почту на месте мусорных отвалов привели в порядок.