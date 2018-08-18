Пермяков приглашают на экологический квест в Закамске. Как принять в нем участие?

Впервые Чистые игры прошли в Перми в сентябре прошлого года

Чистые Игры — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на природных территориях. В Перми они впервые прошли в сентябре прошлого года.

Участниками экологического квеста стали 402 человека, которые собрали около 13 тонн мусора, половина которого была отправлена на переработку. В этом году экологический квест пройдет на берегу Нижнекурьинского залива Камы судоремонтной базы «Затон».

— После строительства Красавинского моста жизнь Закамска резко изменилась, многие перебрались сюда из центра. Увеличилось и число отдыхающих на заливах. Сейчас когда-то чистый пляж буквально усыпан мусором, — рассказали организаторы. — Мы собираемся очистить его общими силами, отделить вторсырье и пустить его в переработку.

В прошлом году волонтеры собрали 13 тонн мусора

Во время игры участники собирают мусор и сортируют его, а также ищут различные артефакты и занимаются фотоохотой. За одну игру 100-200 человек могут собирать до шести тонн мусора и вторсырья, половину из которых отправят в переработку.

В этом году чистые игры пройдут 19 августа на улице Буксирной, 1. Это остановка Красавинский мост (по требованию). Туда следуют автобусы № 12, 64, 80. Начало экологического квеста в 12:00.

Зарегистрироваться на игру и почитать правила можно на сайте организаторов.

В прошлом году участники Чистых игр очистили от мусора будущую территорию сквера братьев Каменских. Волонтеры собрали 410 мешков мусора и 40 покрышек, которые вылавливали прямо в реке Данилиха.