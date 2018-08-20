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Военнослужащие экологического подразделения ВВО очищают остров Большой Шантар от металлолома
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Военнослужащие экологического подразделения ВВО очищают остров Большой Шантар от металлолома 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной задачей является разделение больших металлических конструкций на малые части для удобства дальнейшей транспортировки.
На острове Большой Шантар в Хабаровском крае, военнослужащие экологического взвода выполняют работы по очистке территории от металлолома.
Основной задачей военнослужащих является разделение больших металлических конструкций на малые части, для удобства дальнейшей транспортировки.
Военнослужащие ВВО собрали и подготовили к отправке грузовыми судами сторонних организаций более 7 тонн металлолома.
Экологическое подразделение ведет работы по благоустройству территории в районе озера Большое, после чего приступят выполнять задачи в бухте Якшина.
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