Воздух в Дзержинском районе Ярославля не несет угрозы для здоровья

Восьмого августа жители расположенного в Дзержинском районе города микрорайона Норские Резиденции пожаловались на резкий неприятный запах. Недалеко от микрорайона расположен полигон твердых коммунальных отходов «Скоково», принимающий мусор из Москвы

"Проведены все необходимые исследования. В результате установлено: превышений гигиенических нормативов нет. Пробы анализировались на уровень содержания девяти веществ, которые могут выделяться при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе метана, сероводорода и других. Угрозы для здоровья граждан нет", — приводит пресс-служба слова представителя Роспотребнадзора по региону Светланы Новожиловой.

Проверку по поступившим жалобам также проводил региональный Департамент охраны окружающей среды и природопользования. В микрорайоне работала комиссия, в которую вошли представители власти, депутаты и гражданские активисты.

Полигон «Скоково» работает с 1977 года, он находится в 4 км за чертой Ярославля. Общая остаточная вместимость свалки составляет более 5 млн тонн.