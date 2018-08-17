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Воздух в Дзержинском районе Ярославля не несет угрозы для здоровья
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Воздух в Дзержинском районе Ярославля не несет угрозы для здоровья 

ТАСС 2 часа назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области не нашло отклонений от нормы в пробах воздуха из Дзержинского района Ярославля, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Восьмого августа жители расположенного в Дзержинском районе города микрорайона Норские Резиденции пожаловались на резкий неприятный запах. Недалеко от микрорайона расположен полигон твердых коммунальных отходов «Скоково», принимающий мусор из Москвы.
"Проведены все необходимые исследования. В результате установлено: превышений гигиенических нормативов нет. Пробы анализировались на уровень содержания девяти веществ, которые могут выделяться при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе метана, сероводорода и других. Угрозы для здоровья граждан нет", — приводит пресс-служба слова представителя Роспотребнадзора по региону Светланы Новожиловой.
Проверку по поступившим жалобам также проводил региональный Департамент охраны окружающей среды и природопользования. В микрорайоне работала комиссия, в которую вошли представители власти, депутаты и гражданские активисты.
Полигон «Скоково» работает с 1977 года, он находится в 4 км за чертой Ярославля. Общая остаточная вместимость свалки составляет более 5 млн тонн.
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