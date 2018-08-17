«Мысли глобально, действуй локально». В Минприроды РФ обсуждены вопросы рационального природопользования и охраны окружающей среды

«Мысли глобально, действуй локально». В Минприроды РФ обсуждены вопросы рационального природопользования и охраны окружающей среды10 августа прошла видеоконференцсвязь с заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Ястребовым и врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазаном Джафаровым. На повестку вынесено обсуждение рационального природопользования и охрана окружающей среды.

Ранее руководитель Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил проводить регулярные «региональные часы», представляющие собой видеоконференции с регионами, проводимые для обсуждения наиболее значимых вопросов, контроля над исполнением плановых работ и мероприятий, представленных в майском указе президента.

В видеосовещании участвовали врио министра природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев , представители органов исполнительной власти субъектов РФ, территориальных федеральных органов исполнительной власти.

Дагестан принимает самое деятельное участие в федеральных проектах национального проекта «Экология».

Рамазан Джафаров рассказал о проекте «Чистая страна», цель которого — устранение причиненного экологического ущерба и «Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО». В данный проект входит формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вторичная переработка запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, постройка мусоросортировочных заводов.

Дербенте, В рамках проекта «Чистая страна» Минприроды Республики Дагестан планирует устранение 9 несанкционированных свалок в Махачкале , Буйнакске, Каспийске Кизляре , Избербаше, Кизилюрте Хасавюрте , что улучшит условия жизни населения.

Министр рассказал о проведении в Дагестане перевода на иную систему переработки отходов. Также была направлена заявка на выдачу субсидий из федерального бюджета Республике Дагестан на проведение мероприятий по сбору отходов.

Набиюла Карачаев отметил необходимость работ по восстановлению и экологическому возрождению водных объектов озера Аджи в Каякентском районе и Аграханского залива в Кизлярском районе. Представленные объекты несут важнейшее орнитологическое и рыбохозяйственное значение. Минприроды РД обратилось с предложением о внесении данных водоемов в проект «Сохранение уникальных водных объектов».