Куйвашев призвал разобраться с незаконными свалками и переработкой мусора на Урале

В скором времени всю России, в том числе и регионы УрФО, планируется перевести на новую систему обращения с отходами, и подготовка к переходу уже началась.

«Завершена разработка и приняты все необходимые нормативные правовые акты. Заложен законодательный фундамент для формирования отходоперерабатывающей отрасли», — цитирует пресс-служба минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

На сегодняшнем совещании глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал о запланированных мероприятиях, которые предстоит проделать Свердловской области для перехода на новую систему обращения с отходами. В первую очередь в регионе систематизируют сбор мусора и начнут разбираться с незаконными свалками. Для этого еще в прошлом году была разработана специальная электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах утилизации.

Переход Свердловской области на новую программу по утилизации мусора запланирован уже 1 ноября.

Отметим, что свердловские предприятия ежегодно производят более 150 миллионов тонн отходов производства и потребления, 1,5 миллиона тонн из которых — коммунальные.

Евгений Куйвашев отметил, что весь этот объем мусора нужно ликвидировать или перерабатывать так, чтобы это не наносило урон экологии

«Мы приняли принципиальное решение о недопустимости сжигания отходов на территории нашей области», — заявил губернатор.

Среди важнейших задач, которые поставлены перед властями региона — создание полноценных условий для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и продолжение ликвидации несанкционированных свалок. Для выполнения этих задач необходимо построить 12 межмуниципальных комплексов по обращению с отходами и несколько мусороперегрузочных станций с элементами сортировки отходов и рекультивация земельных участков под свалками ТКО.

Средний Урал также может стать экспериментальным регионом, где будут тестироваться так называемые экотехнопарки — специальные «мусорные» кластеры для сортировки и переработки отходов.