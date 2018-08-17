Минэкологии КНР начинает трехгодичную проверку качества данных экологического мониторинга в стране

Пекин, 17 августа / Синьхуа / — Министерство экологии и окружающей среды КНР решило осуществить проверку качества данных экологического мониторинга в стране. На ее проведение отведено три года, начиная с текущего года. Об этом сообщили в отделе мониторинга Минэкологии.

По заявлению ведомства, в последние годы наблюдается активный прогресс в сфере экологического мониторинга, однако здесь есть и проблемы, которые нуждаются в неотложном решении. Это, например, манипуляция данными мониторинга со стороны предприятий-источников загрязнения, разный уровень и качество услуг служб мониторинга окружающей среды и вмешательство в деятельность этих служб.

Начинающаяся проверка коснется как источников загрязнения, так и мониторинговых и прочих структур, которые обеспечивают техническое обслуживание станций автоматического мониторинга качества окружающего воздуха и наземных вод.

При этом приоритетное внимание будет уделяться региону Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и сопредельным территориям, району дельты Янцзы, равнине бассейна реки Хуанхэ и таким отраслям, как бумажно-целлюлозная, теплоэнергетическая, сталелитейная, химическая, а также обработке и утилизации сточных вод в городах, сообщили в Минэкологии.

Как заявили в ведомстве, чиновников, уличенных во вмешательстве в деятельность по экологическому мониторингу, ожидает привлечение к ответственности, в том числе и уголовной. -0-