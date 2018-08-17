Затраты Нововоронежской АЭС на охрану окружающей среды превышали 950 млн

В 2017 году текущие затраты Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») на охрану окружающей среды составили 950,098 млн рублей, об этом было заявлено 16 августа в ходе публичной презентации отчета по экологической безопасности атомной станции за 2017 год, который состоялся в Информационном центре по атомной энергии в Воронеже.

В ходе презентации руководители отделов охраны окружающей среды и радиационной безопасности атомной станции проинформировали представителей экологических организаций и педагогов Воронежа о состоянии окружающей среды региона расположения АЭС и реализации природоохранных мероприятий НВАЭС в 2017 г.

«Обеспечение радиационного контроля на энергоблоках НВАЭС, в её санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, а также состояние параметров, характеризующих радиационную безопасность АЭС при эксплуатации, подтверждают отсутствие негативного влияния атомной станции на окружающую среду и население, проживающего вокруг АЭС», − отметила Ольга Росновская, начальник лаборатории радиационного контроля.

Отметим, что в 2017 году Нововоронежская АЭС была отмечена двумя важными наградами. За эффективную реализацию экологической политики и большой вклад в сохранение окружающей среды Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского наградил коллектив атомной станции Почетной грамотой, а Управление Росприроднадзора по Воронежской обл. − Грамотой за большой вклад в охрану окружающей среды.

На публичной презентации также было отмечено, что экологическая составляющая объекта на особом контроле как самих атомщиков, так и государственных надзорных органов. «Многолетний опыт эксплуатации НВАЭС показывает, что состояние окружающей среды в зоне влияния атомной станции и 30-километровой зоне остается стабильно безопасным, — заявила врач, ведущий эксперт Межрегионального управления №33 ФМБА России Татьяна Соколова. Она также подчеркнула, что при выполнении проекта и строительстве НВАЭС-2 также были учтены все требования норм и правил безопасности, что обеспечивает благополучие населения и окружающей среды при эксплуатации НВАЭС-2.

Информационный центр по атомной энергии уже 5-й год становится одной из площадок для презентации экологического отчета НВАЭС. Второй площадкой для публичной презентации Отчета станет уже сама атомная станция. 3 сентября там планируется проведение семинара по вопросам охраны окружающей среды и по итогам внешнего аудита системы экологического менеджмента (СЭМ) НВАЭС в 2018 году.

На мероприятие приглашены представители Росатома, эксплуатирующей организации, надзорных органов (уполномоченных в области охраны окружающей среды и природопользования), общественных организаций региона, учебных заведений города атомщиков и Воронежской обл., а также руководители и работники НВАЭС. На семинаре будут освещены вопросы охраны окружающей среды в регионе. Атомщики

проинформируют о мероприятиях, принятых к реализации по итогам международного аудита и о положительных практиках в области культуры безопасности.

Ознакомиться с полной версией Отчета по экологической безопасности Нововоронежской АЭС можно на официальном сайте www.rosenergoatom.ru.