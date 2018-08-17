Вешняковцев призывают сортировать бытовые отходы

С отдельным докладом на встрече главы управы района Вешняки» с населением выступили представители компании «Хартия». Эта организация отвечает за сортировку, вывоз и утилизацию мусора на территории ВАО.

Специалисты отдела по организации и продвижению прогрессивного метода обращения с отходами поговорили с вешняковцами о существующей инфраструктуре и принятых методах работы по раздельному сбору мусора.

Жителям объяснили, что разделение отходов на фракции упрощает процесс переработки отходов. А затем восстановленные из отходов материалы используются при производстве новых изделий.

Присутствовавшим на встрече раздали информационные листовки с данными о работе «Хартии», а также показали видеоролик о том, как происходит сбор, сортировка и передача раздельно собранного мусора на переработку. Теперь вешняковцы знают, какие материалы можно сдавать на переработку — это бумага, пластик, металл и стекло. Если большинство горожан будет сортировать бытовые отходы, то число свалок сократится, ресурсы будут сэкономлены, что положительным образом скажется на экологии всей планеты.