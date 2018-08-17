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Осенью Средний Урал перейдет на новую «мусорную» схему
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Осенью Средний Урал перейдет на новую «мусорную» схему 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская область перейдет на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 ноября 2018 года. Такое заявление во время совещания под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина сделал глава региона Евгений Куйвашев.
Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, соответствующая программа перехода на новую схему обращения с отходами уже утверждена, определены регоператоры и средняя стоимость их услуг, ведется работа с населением.
"Считаю, что максимальное вовлечение коммунальных отходов в переработку в наибольшей степени отвечает интересам государства. Это дает не только экономический эффект, но и снижение нагрузки на экологию. Поэтому мы приняли принципиальное решение о недопустимости сжигания отходов на территории нашей области", — заявил Куйвашев.
По его словам, в числе приоритетных задач сегодня — приведение объектов размещения ТКО в соответствие с требованиями законодательства, а также максимальное вовлечение жителей региона в централизованную систему сбора отходов. Кроме того, необходимо создать полноценные условия для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и продолжить ликвидацию несанкционированных свалок. Таких за 2017 год закрыли около двух тысяч.
Губернатор отметил, что в области уже разрабатывается региональная составляющая нацпроекта «Экология». По нему запланировано строительство межмуниципальных комплексов по обращению с отходами: Среднему Уралу необходимо 12 таких учреждений с автоматизированной сортировкой мусора. Известно также, что Свердловская область рассчитывает попасть в число пилотных регионов, в которых создадут экотехнопарки: специальные «мусорные» кластеры для сортировки и переработки отходов. Этот проект сейчас прорабатывается на федеральном уровне.
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